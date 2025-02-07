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لبنان

هل تم أسرُ عناصر لـ"حزب الله" في سوريا؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-02-2025 | 15:55
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وسط ازدياد وتيرة الإشتباكات بين مسلحين لبنانيين وآخرين سوريين عند الحدود بين لبنان وسوريا منذ يوم أمس اشارت أنباء مُختلفة الى  أن عناصر من "حزب الله" موجودة داخل سوريا وقد تم أسرها من قبل هيئة تحرير الشام.
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معلومات "لبنان24" نفت هذا الأمر، وتقول المصادر إن لا وجود لأي عناصر من "حزب الله" على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن من يقاتل عند الحدود ليسوا من الحزب بل أبناء العشائر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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