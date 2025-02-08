نصار: آمل ان تشكل الحكومة سريعا للنهوض بالبلد وفقا لخطاب القسم

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أمل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ان "تشكل الحكومة سريعا للنهوض بالبلد وفقا لما جاء في خطاب القسم والانفتاح العربي على لبنان."كلام نصار جاء خلال مشاركته في حفل اطلاق المرحلة الثانية من عمل منظمة ادارة الوجهات السياحية في قضاء جبيل DMO الذي اقيم في MAXIMUS HOTEL في بلاط - جبيل في حضور النائب سيمون ابي رميا ، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، عدد من رؤساء البلديات، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران وعدد من المختارين، مستشار نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي ومنسق النقابة في قضاء جبيل مارك عبود، رئيس الجمعية رافايل صفير والاعضاء والمنتسبين، وعدد من اصحاب المؤسسات السياحية ومهتمين.بعد النشيد الوطني ألقى صفير كلمة اشار فيها الى "اننا كلنا يعي أهمية القطاع السياحي المساهم بنسب عالية في الدخل القومي والاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل"، مذكرا بالمؤتمر الذي عقد في 7 و8 و9 نيسان 2022 لمجموعة من الناشطين في القطاع السياحي في جامعة LAU من تنظيم وزارة السياحة وجمعية الطريق الروماني Via Appia Byblos لمناقشة استراتيجية مستدامة للسياحة في مدينة جبيل وقضائها حيث تعرفنا على موارد ومقومات سياحية في القضاء اغلبها مجهول او مغمور وكان التزام بمتابعة هذا العمل.وقال: "منظمات إدارة الوجهات السياحية انتشرت في لبنان في عدة اقضية منها جبيل وبمبادرة لجمعية الطريق الروماني بيبلوسVia Appia Byblos تم توقيع مذكرة تفاهم مع أربع بلديات و سبع جمعيات وشركات سياحية لإنشاء DMO لمنطقة جبيل حيث تم عرض برنامج العمل على DAI- Development Alternatives Inc.للحصول على تمويل من USAid. DAI تعمل في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 160 دولة، خاصة في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن للأسف تم تعليق المساعدات بعد الحرب في غزّة وتم الغاء المساعدات مؤقتا من قبل إدارة الرئيس ترامب، لكن منظمة جبيل بتمويل ذاتي وبنشاط افراد منتسبين للمنظمة وخبراء استمرت عبر عمل ميداني او دورات تدريبية لتقوية القدرات".واضاف: "رؤية المنظمة هي مدينة جبيل وقضاؤها وجهة سياحية مزدهرة ومستدامة وهي تهدف لإنماء وتطوير وإدارة وتسويق السياحة المستدامة على انواعها المختلفة، لاسيما منها الدينية، الثقافية، البيئية، الزراعية، الغذائية، الرياضية، بشكل متكامل في قضاء جبيل".واردف: "تخطى عدد المنتسبين اليوم 212 يغطي حوالي 80% من قرى وبلدات قضاء جبيل ويشمل(19) فئة في جدول النظام الأساسي و (14) فئة إضافية في كافة القطاعات والصناعات السياحية"، مشيرا الى ان "هذه المنظمة السياحية هي الوحيدة التي تغطي معظم القطاعات السياحية وكامل قرى وبلدات القضاء لخلق تكامل وتعاون بين مقدمي الخدمات افرادا ًوجمعيات والادارات المحلية اللامركزية الإدارية الموعودة والمنتظرة تعطي لكل قضاء إدارة موارده لا سيما السياحية منها"، لافتا الى ان "عمل المنظمة أبعد ما يكون عن المظاهر والاستعجال ووضع حجر أساس او تدشين مع صورة، ثم اهمال المشروع بل عملنا يتّبع الأساليب والأصول والإجراءات المعمول بها دوليا لجهوزية الدخول في استدراجات العروض لمشاريع ممولة دولياً استناداً الى قاعدة معلومات واسعة ومحدّثة دوريا، واعتماد تدريب متنوع للمنتسبين لمواكبة احتياجات وأولويات وامكانيات المنطقة ومواكبة التطور في الصناعة السياحية محليا وإقليميا ودولياً".وشكر الوزير نصار على راعيته وتشجيعه ومتابعته طوال هذه المرحلة لهذه النشاطات سواء في قضاء جبيل أم في سواها من المناطق اللبنانية، إن بالنسبة لإنشاء منظمات إدارة الوجهات السياحية في العديد من الأقضية ام على نطاق أوسع في تسليط الضوء على مواقع ومؤسسات ومعالم سياحية وتراثية ناشئة او غير مشهورة، وفي السعي لتأمين الدعم المادي والمعنوي محليا وعربيا ودوليا لتشجيع وتطوير الحركة السياحية، إضافة الى تدابير إدارية في وزارة السياحة رغم ضآلة الإمكانيات لا بل انتفاؤها أحيانا".واثنى نصار في كلمته على ما تقوم به الجمعية على المستويات كافة، مشيرا الى انه "رغم قرار الرئيس الاميركي وقف التمويل للجمعيات هناك مصادر تمويل من جهات اخرى"، واعدا الجمعية ب"الاستمرار بدعمها في عملها لاستكمال هذا المشروع الحيوي".وتحدث عن المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة في عهده حتى اليوم والتي بلغت 1645 بتكلفة صفر دولار على خزينة الدولة وكلها نشاطات متكاملة، معلنا "الاستمرار في العمل حتى آخر يوم من وجوده في الوزارة".واكد ان "كل المشاريع المستدامة التي قمنا بها تؤكد اهمية اللامركزية الادارية السياحية التي بدأناها منذ العام 2022"، لافتا الى انه "تم افتتاح 38 مكتبا حتى اليوم وسيصل خلال ستة اشهر عددها الى 44 مكتبا".واعلن ان "عملية التسلم والتسليم بينه وبين الوزير الجديد ستكون نموذجية حيث سيقدم لخلفه تقريرا مفصلا عن المشاريع التي نفذتها الوزارة، ناقلا عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "وعده واصراره على استكمال المشاريع المستدامة التي قامت بها وزارة السياحة في السنوات الثلاث الماضية و DMO جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية".وكشف انه تم ترشيح لبنان على نيابة رئاسة المكتب الاقليمي للمنظمة العالمية للسياحة، مشيرا الى ان "هذا جهد وعمل سنة ونصف لاعادة وضع لبنان على الخريطة العالمية للسياحة".ودعا الى "اختيار فريق عمل متضامن لخوض الانتخابات البلدية المقبلة في مدينة جبيل"، مؤكدا ان "المدينة تكتنز الكثير من الطاقات ولها علينا الكثير".وختم آملا ان "تشكل الحكومة سريعا للنهوض بالبلد وفقا لما جاء في خطاب القسم والانفتاح العربي على لبنان".بعد ذلك عرض نائب رئيس الجمعية عماد فرحات لاستراتيجية العمل ووسائل التنفيذ، كما كانت كلمات لعدد من المنتسبين حول المشاريع كل فئة في اختصاصها.وفي الختام تسلم نصار درعا تقديرية من الجمعية وآخر من صاحب الفندق جو ابي غصن.