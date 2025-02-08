جولة فرنسية ليمنى الجميّل

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قامت رئيسة "مؤسسة بشير الجميّل" يمنى بشير الجميّل زكار بجولة في فرنسا، تخللتها عدة نشاطات لتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين لبنان وفرنسا وإحياء ذكرى الرئيس الشهيد بشير الجميّل.في مدينة مواساك، استقبلها رئيس البلدية رومان لوبيز ونائب المنطقة مارين هاميلي، حيث ناقشت معهما الأوضاع الراهنة في لبنان. كما شاركت بوضع إكليل من الزهر على ضريح المظلي الفرنسي فيليب شابرا، الذي استشهد في بيروت في كانون الاول 1983، وذلك بحضور الكولونيل بونشارا والجنرال رودياك.وفي دير سانت ماري دي لا غارد، التقت الجميّل بالرهبان البندكتان وأصدقائهم، حيث تحدثت عن الإرث القيادي للرئيس الشهيد بشير الجميّل وفكره الوطني. كما زارت المظليين الفرنسيين اللذين نجيا من تفجير الدراكار عام 1983.واختتمت جولتها في مدينة كاركاسون، حيث التقت خريجي مدرسة مار يوسف الكرم، الذين أطلقوا اسم بشير الجميّل على دورة تخرجهم لعام 2024، تقديرا لفكره ورؤيته. وقد رافقها في هذه الجولة، مؤسس جمعية "التضامن المسيحي" السيّد يان بالي.وتعكس هذه الجولة حرص مؤسسة بشير الجميّل على إبقاء "ذكرى الرئيس الشهيد حية" وتعزيز العلاقات مع المجتمع الفرنسي الذي يشارك لبنان في تاريخ من التضامن المشترك.