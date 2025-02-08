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لبنان

السفارة الأميركية في بيروت: نرحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:32
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رحبت السفارة الأميركية في بيروت بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.
 
وحثت السفارة على صياغة بيان وزاري يساعد على تجاوز الأزمة. 
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