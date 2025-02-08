تفجير ضخم في الجنوب.. ماذا حصل؟

أقدم العدو الاسرائيلي، مساء اليوم، على تفجير عدد من المنازل في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت جبيل.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد سُمعت أصوات الانفجارات في أرجاء القضاء.