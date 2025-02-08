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لبنان

تفجير ضخم في الجنوب.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
08-02-2025 | 15:19
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أقدم العدو الاسرائيلي، مساء اليوم، على تفجير عدد من المنازل في بلدة يارون الحدودية في قضاء بنت جبيل.
 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد سُمعت أصوات الانفجارات في أرجاء القضاء.
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