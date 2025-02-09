ذكرت مصادر سياسية أنَّ طرح اسم نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين من أجل التوزير في حكومة الرئيس نواف سلام وتحديداً من خلال تولي حقيبة التنمية الإدارية، لم يلقَ موافقة "الثنائي الشيعي" ولهذا السبب تم العدول عنه.

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أما على صعيد طرح اسم فادي مكي للوزارة، فقد حظيَ بقبول بريّ بعدما جاء الاقتراح من قبل رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية، علماً أن مكي يدور في فلك "الثنائي الشيعي" وليس من حصة "المعارضين" كما جرى الترويج.