14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد تشكيل الحكومة.. هذا ما تمناه "نقيب المعلمين"
Lebanon 24
09-02-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمنى نقيب المعلمين نعمة محفوض النجاح والتوفيق لرئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الجدد، "وأن تكون الظروف ملائمة لتحقيق هذا النجاح، ونخصّ بالتهنئة والتقدير الوزيرة ريما كرامي ونحن إلى جانبها لتحقيق الأهداف المرجوّة في وزارة التربية".
Advertisement
وقال في بيان: "على رغم الظروف الصعبة، صدرت الحكومة العتيدة على نحو متجانس، وكما وعد رئيسها القاضي نواف سلام، جاءت بوزراء من أصحاب الخبرة والاختصاص والإلمام بملفّات وزاراتهم، وهذه هي المرة الأولى التي نشعر فيها بأنّ الوزراء في الحكومة جاؤوا بخلفيات مهنيّة وأكاديمية وعلميّة، لا بخلفيات سياسية فقط كما كان يحصل في الحكومات السابقة. وهذا تطوّر مهمّ على صعيد تشكيل الحكومات في لبنان، يبنى عليه من أجل النهوض بالبلاد والخروج من أزماتها المتراكمة".
أضاف: "في الملف التربوي، نشعر بارتياح كبير لتولّي الأكاديمية ريما كرامي هذه الحقيبة، أولًا لخبرتها الواسعة في المجال التربوي، ولمعرفتها بهمومه وشؤونه، وثانيًا لأنّها مستقلّة على مسافة واحدة من الجميع، وثالثًا لتميّزها العلمي والأكاديمي وسيرتها المشرّفة. وسيكون لنا معها لقاء قريب لشرح المعاناة المتراكمة للمعلمين في المدارس الخاصة منذ خمس سنوات حتى الآن، والحاجة الملحّة إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى التراتب بالعملة الوطنية وأيضًا إلى تعويضات نهاية الخدمة".
وختم: "الموضوع الملحّ يبقى ملفّ صندوق التعويضات والحاجة الملحّة إلى إيجاد الحلول المناسبة لرواتب الأساتذة المتقاعدين الذين أفنوا العمر في خدمة التربية والتعليم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. تعرفوا إلى الوزراء الجدد في حكومة نواف سلام
Lebanon 24
بالصور.. تعرفوا إلى الوزراء الجدد في حكومة نواف سلام
09:36 | 2025-02-08
08/02/2025 09:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الوزير الشيعي الخامس" في حكومة سلام.. من هو فادي مكي؟
Lebanon 24
عن "الوزير الشيعي الخامس" في حكومة سلام.. من هو فادي مكي؟
08:46 | 2025-02-08
08/02/2025 08:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. تشكيل حكومة جديدة للبنان وهذه أسماء الوزراء
Lebanon 24
رسمياً.. تشكيل حكومة جديدة للبنان وهذه أسماء الوزراء
09:05 | 2025-02-08
08/02/2025 09:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السيرة الذاتية لوزيرة التربية ريما كرامي
Lebanon 24
السيرة الذاتية لوزيرة التربية ريما كرامي
12:58 | 2025-02-08
08/02/2025 12:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى العسكريين.. رسالة من وزير الداخلية الجديد
Lebanon 24
إلى العسكريين.. رسالة من وزير الداخلية الجديد
13:50 | 2025-02-08
08/02/2025 01:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:14 | 2025-02-09
اشتباكات عنيفة جداً.. إليكم آخر التطورات على الحدود اللبنانية-السورية
06:56 | 2025-02-09
لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري: مستعدون للتعاون مع الوزير ناصر الدين
06:54 | 2025-02-09
بري التقى المبعوث الخاص لرئيس الجزائر
06:40 | 2025-02-09
قيومجيان: حكومة سيادية متحررة من نفوذ ايران وحزبها
06:32 | 2025-02-09
انقلاب آليتين وإصابات.. ماذا حدث مع الجيش في الجنوب؟
06:20 | 2025-02-09
جمعية المصارف هنأت سلام: توجه سليم نحو تعافي القطاع المصرفي
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
09/02/2025 14:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
09/02/2025 14:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
09/02/2025 14:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24