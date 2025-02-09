قيومجيان: حكومة سيادية متحررة من نفوذ ايران وحزبها

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة "إكس":



"حكومة كفاءات إصلاحية تشرع بإعادة بناء الادارة والمؤسسات والبنى التحتية. حكومة سيادية متحررة من نفوذ ايران وقدرة حزبها على التعطيل أو البلطجة. أتمنى لجميع الوزراء التوفيق والنجاح وبخاصة للأصدقاء من بينهم. أعيدوا الأمل للشعب اللبناني، ابنوا له دولة".

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