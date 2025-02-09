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لبنان

الأربعاء.. هذا ما سيجري في "وزارة الاتصالات"

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:34
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سيجرى حفل التسليم والتسلم في وزارة الاتصالات بين الوزير السابق جوني القرم والوزير الجديد شارل الحاج، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل.
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lebanon 24
09/02/2025 23:30:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاتصالات

الوزير السابق جوني القرم

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