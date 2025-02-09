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لبنان

أحمد الحريري يدعو من المنية إلى "عفو عام" يرفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين

Lebanon 24
09-02-2025 | 13:39
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جال الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في مدينة المنية، ضمن جولته الشمالية، حيث زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير في دارته، ثم عقد سلسلة لقاءات في مقر المنسقية، مع أعضاء المكتب والمجلس والقطاعات والدوائر، إلى جانب اللقاء بعدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية والإختيارية والبلدية والدينية، في حضور منسق عام المنية توفيق حامد، تحضيراً لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يوم الجمعة في 14 شباط الحالي، على الضريح في وسط بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري، تحت عنوان "بالعشرين عساحتنا راجعين".
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وشدد أحمد الحريري خلال اللقاءات على "أهمية الوحدة الوطنية والتعاون المشترك بين الأطياف كافة في المنطقة"، داعياً  الى المشاركة الكثيفة في ذكرى 14 شباط للتأكيد على الثوابت الوطنية ومواقف الرئيس الشهيد.

وإذ أمل أن تكون "ذكرى 14 شباط محطة للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة بناء الدولة"، شدد على أن "المنية هي مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومشاركة أهل المنية في ذكراه الـ 20 ستكون بمثابة دعم إضافي للرسالة الوطنية التي حملها رفيق الحريري".

و تناول أحمد الحريري موضوع العفو العام عن الموقوفين الاسلامين، وأشار إلى أن "هذه القضية كانت ولا تزال من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام اللبناني، ويجب أن تكون أولوية  لعهد الرئيس جوزاف عون في المرحلة المقبلة لانصافهم ورفع الظلم اللاحق بهم".

وأكد أن "تيار المستقبل" في المنية "سيواصل تعزيز دوره السياسي والاجتماعي"، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار السياسي و العدالة في الانماء".
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