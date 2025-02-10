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لبنان

جريمة في بيروت.. مثلمون يهاجمون "صرافاً" وهذا ما حصل!

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:09
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شهدت منطقة البريستول في بيروت، اليوم الإثنين، حادثة تمثلت في محاولة 3 مسلحين ملثمين تنفيذ عمية سطو على مكتب أحد الصرافين.
 
وذكرت معلومات "لبنان24" إنّ الصراف أطلق النار باتجاه 2 من المثلمين ما أسفر عن مقتلهما فيما لاذ الثالث بالفرار.
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