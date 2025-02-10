جريمة في بيروت.. مثلمون يهاجمون "صرافاً" وهذا ما حصل!

شهدت منطقة البريستول في بيروت، اليوم الإثنين، حادثة تمثلت في محاولة 3 مسلحين ملثمين تنفيذ عمية سطو على مكتب أحد الصرافين.

وذكرت معلومات "لبنان24" إنّ الصراف أطلق النار باتجاه 2 من المثلمين ما أسفر عن مقتلهما فيما لاذ الثالث بالفرار.