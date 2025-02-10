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لبنان

دريان: تصريحات ترامب ونتنياهو عن نقل الفلسطينيين نهج عدواني إرهابي متطرف

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:15
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شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ان "تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني وقبلها تصريحات الرئيس الأميركي حول نقل الفلسطينيين الى المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية هو نهج عدواني إرهابي تحريضي متطرف يمارسه الكيان الصهيوني في عدم احترامه للقوانين والمعاهدات الدولية، وهو انتهاك خطير واستفزازي وتعد وخرق لسيادة الدول ولميثاق الأمم المتحدة".
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وشدد على "التضامن والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية لردع الإرهاب الصهيوني المدعوم من الإدارة الأميركية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أراضيه المحتلة".

 
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