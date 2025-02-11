نداء من قوى الامن الداخلي.. هذا ما طلبته من المواطنين

أعلنت غرفة التحكم المروري انه تفادياً للازدحام المروري وحرصاً عالسلامة العامة خصوصاً على الطرقات الجبلية يطلب من السائقين التريث بالانطلاق قبل الاستفسار عن حالة الطرقات من غرف عمليات المناطق او عبر خطنا الساخن ١٧٢٠ او عبر موقعنا للتواصل الاجتماعي عبر منصة X.

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