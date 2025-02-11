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لبنان

إطلاق نار على سيارة في الميناء

Lebanon 24
11-02-2025 | 05:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولاً أطلق النار على سيارة ز.ر عند مدخل قواص الحمام في مدينة الميناء، من دون وقوع إصابات.

وحضرت القوى الأمنية وشرطة بلدية الميناء إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعل.
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الميناء

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