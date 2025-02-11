إطلاق نار على سيارة في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولاً أطلق النار على سيارة ز.ر عند مدخل قواص الحمام في مدينة الميناء، من دون وقوع إصابات.



وحضرت القوى الأمنية وشرطة بلدية الميناء إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعل.