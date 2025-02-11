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لبنان

تسليم وتسلم في وزارة الزراعة غداً الاربعاء

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:17
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تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة الزراعة بين الدكتور عباس الحاج حسن والدكتور نزار هاني يوم غد الاربعاء عند الساعة الثانية بعد الظهر. 

 
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