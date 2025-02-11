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لبنان
ميقاتي التقى السفيرة الاميركية بحضور نواب طرابلس والنواب السنّة يبحثون "حجب الثقة"
Lebanon 24
11-02-2025
|
22:11
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إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في دارته في طرابلس امس، في حضور النواب فيصل كرامي، اشرف ريفي،أحمد الخير، حيدر ناصر ،ايهاب مطر ، طه ناجي، كريم كبارة وجميل عبود.
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وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع اللبنانية وبشكل خاص وضع طرابلس والشمال، ونتائج الجولة التي قامت بها السفيرة الاميركية في طرابلس اليوم.
وأعقب اللقاء مأدبة غداء تكريمية.
الى ذلك عقد عدد من النواب، من بينهم نواب كتلتَي «لبنان الجديد» و«الاعتدال الوطني»، اجتماعاً تشاورياً في مكتب النائب نبيل بدر للوصول إلى قرارٍ مشترك بشأن التعاطي مع رئيس الحكومة، نواف سلام، وإمكانية إعطاء الثقة للحكومة من عدمها.
وبحسب" الاخبار": قالت مصادر، حضرت اللقاء، إن غالبية النواب السنّة والمستقلين يتجهون إلى حجب الثقة عن الحكومة في موقف يلتزم به الجميع، من دون أن يكون هذا الموقف تعطيلياً لعمل الحكومة وانطلاقة العهد الجديد. وأكدوا أنهم ينتظرون صياغة البيان الوزاري ومقاربته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحديداً ما يتعلق بالودائع في المصارف والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية والتعاطي مع ملف إعادة الإعمار والمشاريع التنموية للبقاع والشمال وبيروت. ومن الممكن أن يعقد اجتماع موسّع للنواب، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى قرارٍ بالإجماع.
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