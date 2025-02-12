"التيار" يرد على كلام سلام: يجافي الحقيقة

يأسف #التيار_الوطني_الحر أن يجافي الحقيقة دولة الرئيس "الأستاذ" نواف سلام في أول لقاء تلفزيوني له عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً.
والحقيقة هي غير ذلك بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي…
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) February 12, 2025
يأسف #التيار_الوطني_الحر أن يجافي الحقيقة دولة الرئيس "الأستاذ" نواف سلام في أول لقاء تلفزيوني له عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً.
والحقيقة هي غير ذلك بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي…