"التيار" يرد على كلام سلام: يجافي الحقيقة

رد "التيار الوطني الحر" على ما ذكره رئيس الحكومة نواف سلام أمس في مقابلة تلفزيونية، وكتب على حسابه الرسمي على "إكس":

يأسف التيار الوطني الحر أن يجافي الحقيقة دولة الرئيس "الأستاذ" نواف سلام في أول لقاء تلفزيوني له عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً.



وتابع التيار: "الحقيقة هي غير ذلك بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي شهدها كل من شارك في عملية التأليف هي ان معيار رئيس الحكومة كان الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبييّن والمسيّسين واصحاب الاختصاص واحجام التمثيل وفي حق التسمية وفي توزيع الحقائب، وخاصةً في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل."







يأسف #التيار_الوطني_الحر أن يجافي الحقيقة دولة الرئيس "الأستاذ" نواف سلام في أول لقاء تلفزيوني له عندما قال ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً.

والحقيقة هي غير ذلك بل ان معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي… — التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) February 12, 2025 Advertisement