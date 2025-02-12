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لبنان
سلام استقبل وزير خارجية البرتغال وبو حبيب
Lebanon 24
12-02-2025
|
06:43
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل في حضور السفيرة البرتغالية المعينة في لبنان فاندا سيكيرا ومديرة مكتب الرئيس سلام السيدة هند درويش والمستشار الدبلوماسي علي قرانوح.
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بعد اللقاء قال الوزير رانجيل:" انه جاء لينقل رسالة دعم واضحة من بلاده للمرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان ، ووصفها بانها مليئة بالامل."
مؤكدا سعي البرتغال من خلال دورها في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية للوقوف الى جانب لبنان.
كما شدد على اهمية تحقيق الإصلاحات، وكذلك دعم الجيش اللبناني واليونيفيل ليتمكنا من القيام بدورهما حفاظاً على الاستقرار.
وكان الرئيس سلام استقبل وزير الخارجية السابق عبد الله بو حبيب وعرض معه الاوضاع العامة.
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