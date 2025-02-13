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لبنان

الشامي أعرب لرئيس الجمهوريّة عن الاستعداد لتقديم الدعم في ورشة الإصلاح

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:00
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أعرب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الدكتور عبدالله فهد الشامي، لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون عن "استعداد المعهد لتقديم أي دعم أو مساعدة في إطار ورشة الإصلاح".
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