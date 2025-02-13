الشامي أعرب لرئيس الجمهوريّة عن الاستعداد لتقديم الدعم في ورشة الإصلاح

أعرب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الدكتور عبدالله فهد الشامي، لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون عن "استعداد المعهد لتقديم أي دعم أو مساعدة في إطار ورشة الإصلاح".

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