Advertisement

لبنان

بري تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين

Lebanon 24
13-02-2025 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1319956-638750576767070289.jpg
Doc-P-1319956-638750576767070289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين السابق عبد الله بو حبيب حيث جرى عرض  للأوضاع العامة والمستجدات السياسية .

كما تابع رئيس المجلس المستجدات خلال  استقباله وزير التربية والتعليم السابق عباس الحلبي .
Advertisement

وبعد الظهر استقبل الرئيس نبيه بري وفداً من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي ، الوفد سلم رئيس المجلس دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصر الله،  والسيد هاشم صفي الدين .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2025-02-13
10:46 | 2025-02-13
10:43 | 2025-02-13
10:36 | 2025-02-13
09:55 | 2025-02-13
09:51 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24