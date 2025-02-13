المكتب الإعلامي للبعريني نفى خبر لقائه غدا بسعد الحريري منفردا

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صدر عن المكتب الإعلامي لعضو "تكتل "الاعتدال الوطني " النّائب وليد البعريني، البيان الآتي: "تتداول بعض منصات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن النائب وليد البعريني سيشارك في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وسيلتقي الرئيس سعد الحريري منفردا.يهمّ المكتب الإعلامي نفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، فهو خبر عارٍ من الصحّة تمامًا، النّائب البعريني سيشارك غدا في إحياء ذكرى الرابع عشر من شباط على رأس وفد من عكار". (الوكالة الوطنية)