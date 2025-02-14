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لبنان

آخر خبر عن أزمة الطائرة الإيرانية وبيروت.. ماذا قيل في إسرائيل؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2025 | 11:55
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زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء الجمعة، أنَّ الطائرة الإيرانية التابعة لشبكة "ماهان إير" والتي تمّ منعها من الهبوط في مطار بيروت الدولي، كانت تحملُ ملايين الدولارات من إيران إلى "حزب الله" في لبنان.
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وادّعت الصحيفة أنَّ الأموال المنقولة إلى لبنان كانت مخصصة لمساعدة "حزب الله" على التعافي وإعادة تأهيل نفسه من الضربات التي تلقاها خلال القتال ضدّ إسرائيل.
 
وذكرت الصحيفة أن خرق جدار الصوت الذي قامت به طائرات إسرائيلية فوق بيروت، يوم الأربعاء، جاء لتخويف عناصر "حزب الله" والقول لهم إنه لا ينبغي لهم انتهاك شروط وقف إطلاق النار.
 
وأوضحت الصحيفة أنهُ جرى التعرف على الطائرة من قبل الاستخبارات مُسبقاً، وهو ما دفع يوم الثلاثاء بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي للتحذير من أنَّ الجيش الإسرائيلي سيتحرّك ضد الرحلات الجوية المدنية التي تنقل من خلالها إيران الأموال إلى حزب الله مع التهديد بشكل واضح بأنّ إسرائيل قد تتحرّك ضد مطار بيروت".
 
وإثر منع هبوط الطائرات الإيرانية، نفذ مناصرو "حزب الله"، أمس، تحركات احتجاجية أمام مطار بيروت فيما اندلعت مناوشات بينهم وبين الجيش اللبناني الذي فتح الطريق من وإلى المطار بعد قطعها.
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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