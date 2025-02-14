بعد أحداث بيروت.. سليمان يحذر من "نوايا سيئة" تهدّد السلم الأهلي

رأى الرئيس العماد ميشال سليمان، في تصريح مساء اليوم، ان "تنصل حزب الله وحركة امل من علاقتهما بالمشاغبين واستنكارهما لافعالهم يعني ان هناك اجنحة في داخل هذين التنظيمين أو في أحدهما مكلفة من قبل جهات خارجية بافتعال الاحداث والاضطرابات، وأضاف: "الأمر المذكور يستبطن نوايا سيئة وخطورة كبيرة على السلم الاهلي وقيام الدولة، وعلى الاجهزة الامنية والقضاء اعتماد تدابير حازمة واتخاذ اجراءات قاسية لضرب الحديد وهو حامياً. غير مسموح العودة الى الوراء".

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