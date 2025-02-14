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لبنان
دول"مؤتمر باريس" تشجع المسار اللبناني الجديد
Lebanon 24
14-02-2025
|
23:09
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شارك وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في المؤتمر الدولي لسوريا في باريس وكانت مناسبة قام خلالها بالعديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين وتناولت هذه اللقاءات اعادة لبنان الى الخارطة الدولية.
وأشارت مصادر ديبلوماسية لبنانية ل"النهار" الى ان الدول المشاركة في المؤتمر اعربت عن امل كبير حيال الوضع في لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني . اما بشان الانسحاب الاسرائيلي المقرر في 18الشهر الجاري فتقول المصادر ان لبنان يطالب بانسحاب فوري وكامل وغير مشروط لاسرائيل ويدعو المجتمع الدولي الى دعمه لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار املا بالعودة الى مقررات الهدنة التي وقعت عام 1949.
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وتشير هذه المصادر الى انه يتم البحث مع الفرنسيين والاميركيين بمقترحات لجعل اسرائيل تنسحب من النقاط الخمس التي ترفض تسليمها الى الجيش اللبناني ، الذي رغم واقعه الحالي قادر على الانتشار في الجنوب، ومنها تسليمها الى قوات "اليونيفيل". واصرار اسرائيل على البقاء في هذه التلال وفق المصادر ليس له تبرير عسكري نظرا الى التكنولوجيا التي يتمتع بها الجيش الاسرائيلي للمراقبة. غير ان هذا الطرح لم يحصل على موافقة اميركية حتى الان نظرا لعدم الثقة الاميركية بدور اليونيفيل. ورغم ان واشنطن تدعو اسرائيل الى الانسحاب لم يتخذ حتى الان قرار حازم من قبل الادارة الاميركية بشأن هذا الانسحاب.
اما بشان العلاقات السورية اللبنانية فتقول المصادر ان الحكومة لم تحدد حتى الان موقفها من الملفات المطروحة ومنها ملف المفقودين الذي يحتاج الى حل نهائي، وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من الشمال الى مزارع شبعا بالاضافة الى الترسيم البحري بين لبنان وسوريا وقبرص. وحصل لقاء سريع بين وزير الخارجية اللبناني ونظيره السوري في باريس وقد يتم تحديد لقاء بين الوزيرين للبحث بكل هذه التفاصيل بعد حصول الحكومة على الثقة. اما بالنسبة الى ملف النازحين السوريين في لبنان فتقول المصادر ان اللجوء اليوم تحول من لجوء سياسي الى لجوء اقتصادي والمطلوب من الدول المانحة والمنظمات الدولية الاسراع في عملية اعادة الاعمار في سوريا واعادة بناء البنى التحتية من مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ... لعودة امنة للسوريين الى بلادهم. واعتبرت ان الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية السورية قد تم تطويقها من قبل الجيش اللبناني.
اما بشان منع هبوط الطائرة الايرانية التابعة لشركة "ماهان" في مطار فتوضح المصادر ان هناك تمن اوروبي اميركي يطالب بمنع طائرات هذه الشركة من الهبوط في مطار بيروت لان هذه الشركة قامت بنقل اسلحة من ايران الى روسيا لاستخدامها في الحرب الروسية - الاوكرانية. وقد تتخذ الحكومة اللبنانية خلال الايام القادمة موقفا واضحا من السماح ام لا لهذه الشركة باستخدام مطار بيروت الدولي.
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