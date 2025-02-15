الحوت: مرة جديدة يثبت الجيش والقوى الامنية أن الرهان عليهم في محله

كتب النائب عماد الحوت عبر "إكس": "مرة جديدة يثبت الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن الرهان عليهم في حفظ أمن البلاد والمواطنين رهانٌ في محله. افتعال احداث الشغب مرفوض كائناً من كانت الجهة المسؤولة عنه، فاستخدام القوة داخل المجتمع اللبناني والاستعراض بها أمرٌ مدان. أمن المواطن فوق أي اعتبار".

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