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لبنان

صيدا تُحيي الذكرى السنوية الـ50 لاغتيال معروف سعد

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:34
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حيا المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة حازم خضر بديع، في بيان، "روح نائب صيدا ورئيس بلديتها الراحل الشهيد المناضل الكبير معروف سعد، في الذكرى السنوية الـ 50 لإغتياله في 26 شباط 1975، واستشهاده في 6 آذار 1975".
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وأكد المجلس أن "الشهيد معروف سعد سيبقى مثالا يحتذى به في النضال والكفاح ونصرة الفقراء والطبقات الكادحة، وهو باق، برغم مرور 50 عاما على استشهاده، في ضمير الصيداويين  وكل المناضلين الشرفاء ووجدانهم".

وشدد على أن "الشهيد معروف سعد جسد بنضاله ودفاعه عن لقمة الصيادين بوجه الإحتكار، ونصرته للقضية الفلسطينية المحقة، أسمى معاني النضال والتضحية حتى الاستشهاد، فحاز  على محبة وتقدير كل من عرفه أو سمع بنضالاته واطلع على سيرته الحافلة بالمواقف الوطنية والشعبية المشرفة".

وللمناسبة رفعت بلدية صيدا لافتات في عدد من شوارع المدينة وساحاتها وأحيائها، حيَت نضالات سعد ومواقفه الوطنية.
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