Advertisement

لبنان

سليمان: الامل مطلوب وموجود

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1320961-638752369025906585.jpg
Doc-P-1320961-638752369025906585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أشار الرئيس العماد ميشال سليمان، في تصريح، الى انه "جميل ان نرى الاعلام اللبنانية تزين الاعلام الحزبية والمذهبية واعلام الدول الاخرى، ولكن الاجمل ان تكون القناعة سائدة ان هذه الاعلام هي اولاً وفقط،. الامل مطلوب والامل موجود بعد فشل التجارب الاخرى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يزور حلب وريفها (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/02/2025 18:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل محافظة إدلب ويتجول في شوارعها
lebanon 24
15/02/2025 18:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: القوى الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن إذا تجاوزت ردود الفعل الحدود المسموح بها خاصةً إذا شكلت تهديدًا لأمن المواطنين وسلامتهم
lebanon 24
15/02/2025 18:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أهاب بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميًا
lebanon 24
15/02/2025 18:28:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس

العماد ميشال سليمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-02-15
11:08 | 2025-02-15
11:00 | 2025-02-15
10:59 | 2025-02-15
10:57 | 2025-02-15
10:42 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24