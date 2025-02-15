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لبنان
سليمان: الامل مطلوب وموجود
Lebanon 24
15-02-2025
|
10:18
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أشار الرئيس العماد ميشال سليمان، في تصريح، الى انه "جميل ان نرى الاعلام اللبنانية تزين الاعلام الحزبية والمذهبية واعلام الدول الاخرى، ولكن الاجمل ان تكون القناعة سائدة ان هذه الاعلام هي اولاً وفقط،. الامل مطلوب والامل موجود بعد فشل التجارب الاخرى".
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