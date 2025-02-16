في حولا.. العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على مواطنين واعتقل 5 منهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار باتجاه الأهالي في بلدة حولا.

ولفتت إلى أنّ العدوّ اعتقل 5 أشخاص بعدما دخلوا البلدة اليوم.