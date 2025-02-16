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لبنان

في حولا.. العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على مواطنين واعتقل 5 منهم

Lebanon 24
16-02-2025 | 06:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار باتجاه الأهالي في بلدة حولا.
 
 
ولفتت إلى أنّ العدوّ اعتقل 5 أشخاص بعدما دخلوا البلدة اليوم.
 
 
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