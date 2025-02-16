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لبنان
اتصال بين سلام ونظيره القطري.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
16-02-2025
|
07:38
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تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيًا من رئيس الحكومة نواف سلام.
وجرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة آخر المستجدات في لبنان، ولاسيما ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدوّ الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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وجدد وزير الخارجية، خلال الاتصال، موقف قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا على وحدة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني.
كما شدد على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة في المجالات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.
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