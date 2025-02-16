Advertisement

لبنان

اتصال بين سلام ونظيره القطري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-02-2025 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1321296-638753138449153567.png
Doc-P-1321296-638753138449153567.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيًا من رئيس الحكومة نواف سلام. 

وجرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة آخر المستجدات في لبنان، ولاسيما ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدوّ الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
Advertisement

وجدد وزير الخارجية، خلال الاتصال، موقف قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا على وحدة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف قطر المستمر إلى جانب الشعب اللبناني.

كما شدد على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة في المجالات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:50 | 2025-02-16
09:47 | 2025-02-16
09:28 | 2025-02-16
09:25 | 2025-02-16
09:12 | 2025-02-16
09:11 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24