نقابة المصورين الصحافيين استنكرت استهداف العدو للمصورين والإعلاميين

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استنكرت نقابة المصورين الصحافيين استهداف العدو الإسرائيلي للمصورين الصحافيين والإعلاميين، وقالت في بيان: "مرة جديدة، يمعن العدو الإسرائيلي الغاشم باستهداف الصحافيين الذين يتابعون عودة الأهالي إلى قراهم المحررة، من أجل منعهم من فضح إجرامه المتواصل، المتمثل بتفجير البيوت واستهداف المدنيين. وهذا ما حصل قبل ظهر اليوم، الأحد، حين استهدفت قوة من الاحتلال مواطنين عزلاً، كانوا قد توجهوا إلى بلدتهم حولا، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة خمس أشخاص، كان بينهم الزميل محمد زيناتي، الذي جُرح إثر تعثره، خلال محاولته الإبتعاد من الاستهداف المباشر".أضاف البيان: "إن نقابة المصورين الصحافيين تضع هذا الخرق الجديد برسم المجتمع الدولي والهيئات المعنية. وتتمنى السلامة للزملاء، وتدعوهم إلى توخي الحيطة والحذر، لأن هذا العدو أثبت غدره، وأنه لن يتوانى عن استهداف المدنيين والإعلاميين والمسعفين".