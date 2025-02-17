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لبنان

بعد ضبيه وزفتا.. هل أصبحت معارض السيارات هدفا للسرقات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2025 | 02:15
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في كانون الثاني الماضي، وقعت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها جورج روكز وهو صاحب معرض سيارات في ضبيه، وقبل مضي أقل من شهر، هزت قطاع مستوردي السيارات المستعملة جريمة ثانية استهدفت محمود بنّوت الذي وُجد مقتولاً في معرض سيّارات على أوتوستراد زفتا في النبطية، فهل بات هذا القطاع هدفا لعمليات السرقة؟
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نقيب مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي رأى عبر "لبنان 24" ان "ما يحصل من سرقات وجرائم في الفترة الأخيرة هو نتيجة السلاح المتفلت وغياب المحاسبة، فالقوى الأمنية لا تقوم بدورها على أكمل وجه ولا تسيّر دوريات على الطرقات ولاسيما ليلا ".

وقال قزي: "نحن كأصحاب معارض نقوم شخصيا بحماية أنفسنا وهذا التفلت الأمني يؤثر على عملنا ولاسيما بعد الأزمات العديدة التي عانينا منها كقطاع منذ الأزمة المالية التي ضربت لبنان، ونحن نعمل في بعض الأحيان ليلا حيث نتواصل مع تجار في أميركا من خلال شراء سيارات عبر مزادات والآن أصبحنا نقفل معارضنا باكرا خوفا من السرقات".

وأضاف: "خلال شهر واحد تم استهداف صاحبي معرضين للسيارات في ضبيه وفي زفتا بداعي السرقة ما يشير الى  ان القتل أصبح سهلا".
وتابع: "نضع آمالنا بالعهد الجديد فالوضع حاليا لا يُحتمل ومن الضروري اتخاذ إجراءات أمنية وتكثيف الدوريات أمام معارض السيارات التي أصبحت هدفا للسرقات، وان يأخذ  أصحاب المعارض تزامنا الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة "الشرعية" ضمن القوانين المرعيّة الإجراء".
وختم قائلا: "يبدو أن معارض السيارات أصبحت مستهدفة في ظل الفلتان الأمني وتفلّت السلاح"، مطالبا القوى الأمنية بتشديد إجراءاتها ودوريّاتها إذ لا يستطيع أصحاب المعارض متابعة عملهم في ظل هذه الظروف فهم بحاجة إلى حماية"، كما قال.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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