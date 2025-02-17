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لبنان

"الريجي" وزعت شتولًا على مزارعي الجنوب

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:44
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"  أنها أقامت في مركزها في السعديات  مشاتل لإنتاج شتول من التبغ الشرقي "سعدى ٦" بهدف توزيعها على مزارعي التبغ في الجنوب.

وأوضحت في بيان أن الشتول ستوزّع "على المزارعين الجنوبيين عموماً، وخصوصاً أولئك الذين تقع حقولهم في القرى الامامية".
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وشدّدت على أنها "تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تأمين استدامة زراعة التبغ  وإنتاجه في الجنوب خلال موسم ٢٠٢٥، في ضوء ما عاناه المزارعون من تهجير، والدمار الهائل الذي طال بيوتهم وبلداتهم، والأضرار الجسيمة التي لحقت بحقولهم".
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