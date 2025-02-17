مُناشدة من بلدية ميس الجبل للأهالي: "نحن بانتظار دخول الجيش وانتشاره في بلدتنا لنكون خلفه لا امامه"

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أصدرت بلدية ميس الجبل البيان الآتي:"اهلنا الشرفاء، ايها الصامدون الصابرون..يهمنا ان نعلمكم ان الاحتلال الاسرائيلي انسحب من احدى النقاط التي كان متمركزاً فيها، ضمن منطقة المفيلحة، وما زال حتى الآن يحتل الاحياء الداخلية لبلدة ميس الجبل وعدد من التلال، ونحن بانتظار دخول الجيش اللبناني وانتشاره في بلدتنا مع فرق الهندسة، لنكون خلفه لا امامه، ونحترم التوصيات التي تهدف الى حمايتكم وسلامتكم.."وتابع البيان: "اهلنا الكرام، عهدناك دوماً اهل مسؤولية والتزام، فالاحياء التي توغل فيها العدو بعضها مفخخ وبعضها تحتوي على اجسام غير منفجرة، مما تشكل خطورة وتهديد لسلامتكم… نناشدكم ان نكون جميعاً خلف الجيش اللبناني في الدخول الى البلدة وسيكون ذلك عندما نتبلغ من الجيش، حيث سنعلمكم فور تبلغنا بالوقت المحدد للدخول..انتم اهل كرامة وشجاعة وانتماء صادق لارض الشهداء والعلماء والمجاهدين، وسنعود مرفوعي الرأس بفضل ازكى الدماء…الرحمة للشهداء والعودة القريبة باذنه تعالى.."