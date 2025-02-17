فوق النبطية واقليم التفاح.. تحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي

نفذ الطيران الحربي المعادي، اليوم الاثنين، غارات وهمية في اجواء قرى وبلدات القطاع الغربي وسط تحليق على علو منخفض، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



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وسجل تحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح على علو متوسط.