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لبنان

نقلة نوعية في العمل المصرفي.. بنك بيبلوس يطلق "BO2" مصرفه الرقمي الجديد

Lebanon 24
17-02-2025 | 04:57
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يواصل بنك بيبلوس، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الابتكار المصرفي الرقمي في لبنان، تطوير الخدمات المصرفية من خلال مجموعة من الابتكارات الرقمية المصمّمة لتزويد زبائنه بالتحكم الكامل بعملياتهم المصرفية، وآخرها إطلاق المنصة المصرفية الرقمية BO2 وخدمة ال-eBooking التي تتيح حجز موعد في الفرع، وخدمة Visa Direct لتحويل واستلام الأموال بشكل فوري في 28 دولة، منها لبنان، باستخدام بطاقة أو رقم هاتف، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.
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وللمناسبة، قالت السيدة جمانة شلالا، نائب المدير العام، رئيسة مجموعة الصيرفة بالتجزئة: "في بنك بيبلوس، التحوّل الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يتمحور حول توفير تجربة مصرفية تُلبّي احتياجات زبائننا أولاً". وأضافت: "نهجنا يجمع بين سهولة الخدمات الرقمية وتوفير أنظمة الأمان للعمليات المصرفية، مما يتيح للزبائن إدارة شؤونهم المالية براحتهم في أي وقت ومن أي مكان".

ومن خلال دمج الابتكار بالخدمة الشخصية، يواصل بنك بيبلوس وضع معايير جديدة في العمل المصرفي، حيث أطلق اليوم مصرفه الرقمي الجديد BO2، الذي يشمل ميزات متعددة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع، من بينها فتح حساب مصرفي في BO2 عبر الهاتف الخليوي بكل سهولة عبر التطبيق، إصدار بطاقة رقمية فورية، الإيداع والسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، رمز IBAN، التحويلات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى إمكانية توصيل بطاقة بلاستيكية إلى عنوان الزبائن.

يمكنكم الآن تنزيل تطبيق BO2 من متجر Apple أو Google Play وفتح حسابكم المصرفي باستخدام التطبيق.


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