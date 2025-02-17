إسرائيل تتيح للبنانيين العودة إلى هذه القرى.. ماذا عن بقاء قواتها في الجنوب؟

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح غداً للبنانيين بالوصول إلى القرى التي غادروها في جنوب لبنان، وهي كفركلا، العديسة، حولا، وميس الجبل.



كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته ستبقى في عدد قليل من المواقع الاستراتيجية داخل جنوب لبنان بعد 18 شباط، حتى ضمان تطبيق القرار 1701. مضيفاً: ستكون لدينا قاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة إسرائيلية.

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