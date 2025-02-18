التصعيد الشعبي محسوم

Advertisement

افادت مصادر مطلعة ان التصعيد الشعبي سيكون امرا محسوما ومستمرا بعد 18 شباط رفضا لقرار اسرائيل عدم الانسحاب الكامل من جنوب لبنان والبقاء في خمس نقاط استراتيجية.ووفق المصادر فان "حزب الله" سيزخّم التحركات الشعبية بشكل منظم وكبير لمنع اسرائيل من الاستقرار من دون ان يتدخل عسكريا طوال هذه الفترة.في المقابل، تعتبر مصادر اخرى ان بقاء اسرائيل في خمس تلال استراتيجية وتركها القرى قد يؤخر التصعيد الشعبي اذ ان الحزب سيضع هذا الامر في عهدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والامنية.