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لبنان

التصعيد الشعبي محسوم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-02-2025 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة ان التصعيد الشعبي سيكون امرا محسوما ومستمرا بعد 18 شباط رفضا لقرار اسرائيل عدم الانسحاب الكامل من جنوب لبنان والبقاء في خمس نقاط استراتيجية.
ووفق المصادر  فان "حزب الله" سيزخّم التحركات الشعبية بشكل منظم وكبير لمنع اسرائيل من الاستقرار من دون ان يتدخل عسكريا طوال هذه الفترة.
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في المقابل، تعتبر مصادر اخرى ان بقاء اسرائيل في خمس تلال استراتيجية وتركها القرى قد يؤخر التصعيد الشعبي اذ ان الحزب سيضع هذا الامر في عهدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والامنية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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