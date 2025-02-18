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لبنان

إسمه "Adam".. منخفض جوي قطبي سيضرب لبنان مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:24
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طقس مستقّر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة،   ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجياً ابتداءًا من يوم الخميس بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم " آدم" " Adam" ، ويكون مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي لتدني ملحوظ بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج لتلامس ليل السبت الأحد ارتفاع ال ٥٠٠ متر خاصة شمال البلاد، ويستمر تأثيرها حتى منتصف الاسبوع القادم.
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 تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية  التي تعلو ١٥٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط   بين ١١ و١٩  في بيروت وبين  ٨ و١٩ لطرابلس، في  زحلة بين ٣ و١٣ درجة.

 

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم يتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.
الأربعاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجياً إلى غائم حيث تتساقط الأمطار بشكل متفرق مساءً مع رياح ناشطة تصل سرعتها الى ٧٠كلم/س شمال البلاد، وحدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق .
الخميس:  
غائم مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها ال ٧٠ كم/س خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٢ متر. كما تتساقط الثلوج فتلامس ارتفاع ١٥٠٠ متر وما دون ذلك شمال البلاد، نشهد انفراجات خلال الليل. (تحذير من سلوك الطرقات الجبلية).
الجمعة:  
غائم إجمالاً مع أمطار متفرقة غزيرة صباحًا شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال النهار فتتساقط الثلوج بدءًا من ١٣٠٠ متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها فجر يوم السبت مع اشتداد تأثير المنخفض الجوّي "آدم" فتتساقط الثلوج في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات التي تعلو عن ٨٠٠ متر.
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