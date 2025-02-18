لحود بحثت مع وفد من شركات السفر في قطر تعزيز ودعم السياحة الوافدة إلى لبنان

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استقبلت وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، قبل ظهر اليوم في مكتبها في وزارة السياحة، وفداً من أصحاب شركات السياحة والسفر من دولة قطر، بحضور مدير مكتب شركة طيران الشرق الأوسط في الدوحة، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز ودعم السياحة الوافدة إلى لبنان.وقد دار النقاش حول سبل التعاون لتشجيع تنظيم رحلات سياحية وافدة من دولة قطر إلى لبنان، بهدف تضافر الجهود لاستعادة دور لبنان السياحي كوجهة رائدة للسواح العرب.