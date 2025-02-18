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لبنان
وزير الداخلية: المفتي دريان يتمنى تحقيق التضامن الحكومي والوزاري
Lebanon 24
18-02-2025
|
06:30
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة المفتي دريان رمز الاعتدال لأخذ بركته، في هذه الدار الوطنيّة والمرجعية الوطنيّة الجامعة. كان لي شرف الاطمئنان على صحته والوقوف على أموره وأمور الدار المسلمين والوطن ككل، وأخبرَنا كم هو داعم ومرحب بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، وكم أن الناس متأملة خيرا إن شاء الله بانطلاقة البلاد، والإصلاح وإنقاذ البلد من كل المشاكل التي مرت عليه خلال الأعوام الماضية. طبعا التحديات كبيرة، ولكن عندنا إيمان، الحكومة ككل في خدمة الناس وخدمة البلد على أفضل ما يكون. المواطنون ينتظرون وحقهم ان يسألوا ويطلبوا منا الكثير. نقول "الله يقدرنا" وعندنا الإرادة الكاملة أن نكون على قدر تطلعات الناس".
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أضاف: "وضعنا المفتي دريان في أجواء عمل الحكومة والأفكار وإقرار البيان الوزاري مساء أمس في جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم المثول أمام مجلس النواب للحصول على الثقة والانطلاق بالعمل الجدي بالحكومة ككل. وكان أيضاً موقف لافت لسماحته وهو التمني بتحقيق التضامن الحكومي والوزاري والعمل كفريق واحد لخدمة الناس والأساس هو خدمة الناس، وأنا كوزير للداخلية أعد الناس بأنني سأكون جاهزاً للاستماع اليهم وأن أعمل مع زملائي المعنيين ومع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد، ونأمل من الناس ان يتعاونوا معنا لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان" .
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