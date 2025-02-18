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لبنان
حنكش: فتح مطار ثانٍ ليس حكرا على طائفة معينة
Lebanon 24
18-02-2025
|
15:05
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أعلن عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الياس حنكش، اليوم الثلاثاء، انه "ضد انشاء اي مطار اخر في لبنان قبل حماية مطار رفيق الحريري الدولي والطرقات المؤدية اليه".
واعتبر حنكش أن "مطلب فتح مطار ثانٍ ليس حكرا على طائفة معينة، والغاية من هذا المطلب اقتصادية بامتياز، ولقد اصبح من الممكن تحقيقه اليوم مع حكومة نواف سلام".
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وعن مطار القليعات، قال: "هذا المطار يبتعد ستة كيلومترات عن الحدود السورية وما من خشية عليه، فلقد سقط النظام السوري الذي كان يفرض هيمنته علينا، وهناك دولة لبنانية قادرة ومن واجب القوى الأمنية بسط الأمن على الأراضي اللبنانية ولهذا المطار أهمية كبرى اقتصادية ولوجستية وهو يُستعمل اليوم من قبل الجيش اللبناني".
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