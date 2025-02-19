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لبنان

لا صور في الادارات والمقار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2025 | 02:15
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سأل مصدر إداري عن سبب عدم وضع الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في عدد كبير من المكاتب والمديريات العامة، ولفت الى أن الموضوع قد يكون نتيجة إهمال وعن غير قصد.
أضاف:  لا يجوز الحديث عن إصلاح نوعي في الإدارات طالما هناك بديهيات مهملة ، وهي لا تحتاج الى ميزانيات أو مصروف بل الى إنتماء لمؤسسات الدولة  وما تمثل والى تقدير لمن يمثلها.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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