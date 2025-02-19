Advertisement

لبنان

جابر التقى منصوري

Lebanon 24
19-02-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1322661-638755565737048001.png
Doc-P-1322661-638755565737048001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط التقى أبي رميا وعون في كليمنصو
lebanon 24
19/02/2025 13:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى وزيري الأشغال والزراعة ووفدين من "القوات اللبنانية" و"حزب الله"
lebanon 24
19/02/2025 13:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي التقى مستشار منظمة "اندي آكت" البيئية
lebanon 24
19/02/2025 13:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى قائد الجيش بالنيابة ومدير المخابرات
lebanon 24
19/02/2025 13:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24

التقى

منصوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:28 | 2025-02-19
06:14 | 2025-02-19
06:10 | 2025-02-19
06:10 | 2025-02-19
06:00 | 2025-02-19
06:00 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24