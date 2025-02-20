عبدالله بحث مع وزير الأشغال في صيانة طريق الاقليم - جزين

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زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير الأشغال العامة فايز رسامني، مهنئا إياه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة وحاجات النقل العام وأوضاع المطار .وأشار المكتب الإعلامي لعبدالله أنه أثار مع الوزير رسامني موضوع وضع الطريق الرئيسية التي تربط منطقة جزين باقليم الخروب، عند بلدة خربة بسري، وضرورة الإسراع بتأهيلها وصيانتها، وتنفيذ حائط دعم على الطريق، فوق مجرى نهر بسري، المهددة بالإنهيار . وقد أعطى الوزير رسامني توجيهاته بهذا الخصوص للدوائر المعنية والمختصة بالوزارة .كما جرى التطرق الى مسألة استكمال بناء وتجهيز مجمع الابنية الحكومية في شحيم، والذي كان سعى له النائب السابق الدكتور محمد الحجار، تسهيلا لخدمة أبناء الاقليم في مراجعاتهم للدوائر الرسمية، وللخروج من أزمة الإيجارات والنزاعات حولها."