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لبنان
خبر يحسم الحقيقة... هل عُثِرَ على جثة في كفردبيان؟
Lebanon 24
20-02-2025
|
10:50
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بعد تداول أخبار عن العثور على جثة في منطقة كفردبيان، قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24" إنّ "لا صحة لما يتمّ الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ".
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جثة
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