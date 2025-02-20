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لبنان

خبر يحسم الحقيقة... هل عُثِرَ على جثة في كفردبيان؟

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:50
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بعد تداول أخبار عن العثور على جثة في منطقة كفردبيان، قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24" إنّ "لا صحة لما يتمّ الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ".
 
 
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جثة

كفردبيان

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