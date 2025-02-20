عن الانتخابات البلدية في الجنوب.. نائب القوات يكشف مصيرها

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل وعضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج، اليوم الخميس، أن "الانتخابات البلدية ستتم في موعدها لأن عون مصرّ واتفق مع سلام والحجار على بدء اجتماعات المحافظين والقائمقامين وهذا ما حصل في جبل لبنان".

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تابع عدوان في كلامه عبر الـ "mtv" أن انتخابات الجنوب يمكن ان تؤجل حتى عودة المواطنين بشكل تام او تتم وفق الـ "megacenter" ما يفيد الانتخابات النيابية فتساهم البلديات الجديدة في اعادة الاعمار.