كرم: نأمل أن يندمج "الحزب" في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها

رأى النائب فادي كرم أن "الحرب التي مرّ بها لبنان كبيرة ولا نزال ندفع أثمانها حتى اليوم، وبقاء الاسرائيليين في بعض النقاط هي من ذيول هذه الحرب"، معربا عن "اعتقاده بأنّ الاسرائيليين سينسحبون من لبنان في نهاية المطاف".

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وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان" الى أن "الادارة الاميركية تعمل على إنهاء الوجود الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب ما أبلغنا بعض الموفدين الأميركيين".



كما ولفت الى أن "حزب الله لا يزال في حال الانكار، ونأمل في أن يندمج في الحالة اللبنانية وحال بناء الدولة ومؤسساتها وأن يعي بأن مشروعه الاقليمي في المنطقة انتهى".



كما اعرب كرم عن اعتقاده أن "نسبة نجاح الحكومة عالية لأن الظروف السياسية والاقليمية اليوم متاحة"، مؤكدا "دعم القوات للعهد ولخطاب القسم والبيان الحكومي طالما أنهم يلتزمون بالدستور".