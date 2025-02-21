استخدمتها ضدّ لبنان.. إليكم أبرز طائرات إسرائيل "المُسيّرة"

في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحولت سماء المنطقة إلى مسرح لتجارب عسكرية إسرائيلية، واستخدمت طائرات مسيرة متعددة المهام لتنفيذ عمليات الاغتيال والقتل والمراقبة المكثفة، مما حول القطاع المحاصر إلى مختبر مفتوح لتجارب عسكرية متطورة.

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ويسلط هذا التقرير -الذي أعدته وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة- الضوء على آليات الحرب الجوية التي تنتهجها إسرائيل، ويركز على استخدامها المدنيين في غزة كعينات تجريبية.

ويكشف التقرير - الذي يقوم على تحليل مصادر مفتوحة وتوثيق دقيق - الدور المتنامي للشركات الخاصة في هذا المجال، وكيف أصبحت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية سلعة رئيسية في تجارة السلاح العالمية.

كذلك، يظهر تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العسكري والخاص في إسرائيل لتطوير واختبار ونشر طائرات مسيرة مصممة خصيصا للقتل المستهدف والمراقبة والحرب التجريبية.

وتم الترويج لهذا الاستخدام الممنهج لغزة كميدان اختبار علنا في منتديات مثل مؤتمر "يوفيد" (UVID)، حيث تعرض الشركات المصنعة طائراتها المسيّرة بوصفها "مُجرّبة في القتال"، مستغلة دماء الفلسطينيين كأداة تسويقية لجذب المشترين الدوليين.

صناعة الطائرات المسيّرة الإسرائيلية

تمتلك إسرائيل منظومة تصنيع متقدمة للطائرات المسيّرة، وتعمل 30 شركة إسرائيلية على إنتاج 93 طرازا مختلفا، مما يعكس تطورا متسارعا في هذه الصناعة.

وتتراوح هذه الطائرات المسيرة ما بين طائرات المراقبة الصغيرة والأنظمة الهجومية الكبيرة القادرة على تنفيذ عمليات قتالية معقدة، وتشمل طائرات متعددة الدوارات، وطائرات ثابتة الجناح، وأنظمة هجينة للإقلاع والهبوط العمودي "في تي أو إل" (VTOL)، بالإضافة إلى طائرات مروحية ومسيّرات انتحارية، وتشمل الفئات التالية:

- 38 نوعا من الطائرات متعددة الدوّارات: تُستخدم في الاستطلاع والتتبع التكتيكي والاستهداف.

- 32 نوعا من الطائرات ثابتة الجناح: توفر قدرة تحمل أطول لمهام الاستطلاع والهجوم.

- 11 نوعا من الطائرات المزودة بنظام هجين للإقلاع والهبوط العمودي "في تي أو إل": تجمع بين مرونة الإقلاع العمودي وكفاءة الطيران الأفقي.

- 6 أنواع من الطائرات المروحية ذات دوّار واحد: تُستخدم لنقل الحمولات وتنفيذ عمليات المراقبة الثابتة.

- 6 أنواع من المسيرات الانتحارية القادرة على البحث عن الأهداف وتدميرها بدقة.

المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية

تُستخدم الطائرات المسيّرة الإسرائيلية ليس فقط كأسلحة، ولكن أيضا كأدوات استخباراتية متقدمة توفر مراقبة جوية دائمة على غزة ولبنان.

- HERON TP (هيرون تي بي)

تصنعها شركة IAI (الصناعات الجوية الإسرائيلية) ولديها قدرات استطلاع وهجوم بعيدة المدى

- HERMES 450 (هيرميس 450)

تصنعها شركة Elbit Systems (إلبيت سيستمز) وتتميز بتوجيه ضربات دقيقة واستطلاع

- SKY STRIKER (سكاي سترايكر)

تصنعها شركة Elbit Systems (إلبيت سيستمز) وهي طائرة انتحارية

- Orbiter 1K (أوربيتر 1K)

تصنعها شركة Aeronautics (أيروناوتيكس) وهي طائرة انتحارية للهجمات التكتيكية

- HERO 30 (هيرو 30)

وهي طائرة انتحارية صغيرة الحجم للاستخدام من قبل المشاة، وتصنعها شركة UVision (يو فيجن)

- SPIKE FireFly (Maoz) (سبايك فايرفلاي - معوز)

تصنعها شركة Rafael (رافائيل) وهي طائرة مسيرة هجومية موجهة خفيفة

- Lanius (لانياس)

تصنعها شركة Elbit Systems (إلبيت سيستمز) وهي ضمن سرب طائرات مسيرة يعمل بالذكاء الاصطناعي

- Scorpio Quadrotor (سكوربيو كوادروتور)

تصنعها شركة XTEND (إكستند) وهي طائرة مسيرة قصيرة المدى للاستطلاع والهجمات

- TIKAD (تيكاد)

تصنعها شركة Duke Robotics (ديوك روبوتيكس) وهي طائرة مسيرة رباعية المراوح مسلحة ومجهزة بأسلحة نارية للقتال المباشر

- SMASH Dragon (سماش دراغون)