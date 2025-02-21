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لبنان

عن أموال "حزب الله"... هذا ما أعلنه تقريرٌ إسرائيليّ

Lebanon 24
21-02-2025 | 10:30
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت إنّ "حزب الله" يعيش في هذه الأثناء أياماً صعبة تتعلق بالتمويل، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
 
وأضافت "معاريف"، أن "سوريا كانت أكثر من مجرد طريق إمدادات لـ"الحزب"، كما كانت بمثابة دفاع استراتيجي".
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وزعمت أن "الجبهة الداخلية لحزب الله لم تعد موجودة، كما أن المحاولات الإيرانية اليائسة لنقل الأموال إلى لبنان، على متن رحلات مدنية، تُقابل بجهود إسرائيلية من أجل منعها".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن التظاهرة الاحتجاجية، التي نظمها حزب الله هذا الأسبوع بالقرب من مطار بيروت، والتي لم يشارك فيها سوى بضع مئات من الأشخاص، أظهرت ضعفه، ولكن القوة العسكرية لحزب الله لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن أبو علي حيدر، الذي تولى منصب القائد العسكري الأعلى في الحزب، يحاول إعادة تأهيله.
وأوضحت الصحيفة، أن إصرار إسرائيل على التصرف بالقوة ضدّ أي محاولة من جانب حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية سوف يضعه على المحك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وخصوصاً إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالمدنيين اللبنانيين.

وبحسب الصحيفة، فإن حزب الله لا يزال يتمكن من دفع رواتب لعناصره حتى الآن، ولكنه يواجه صعوبات في دفع تكاليف إعادة الإعمار المطلوبة بعد الحرب، سواء في ما يتعلق بقدراته العسكرية، أو إعادة تأهيل المدنيين.
وأوضحت معاريف، أن سكان جنوب لبنان الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة هذا الأسبوع، حصلوا على مبلغ ضئيل من المال من حزب الله، ولن يكون كافياً لهم لإعادة بناء منازلهم من جديد. (الامارات 24)
 
 
 

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