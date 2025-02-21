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لبنان

تحسّن ملحوظ

Lebanon 24
21-02-2025 | 18:01
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شهدت التغذية بالتيار الكهربائي «الرسمي» تحسناً ملموساً، الأمر الذي يستدعي تنظيم عمل المولدات، تمهيداً لمرحلة الاستغناء عن هذه المولدات في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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